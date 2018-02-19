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مدة غياب "مارسيلو" تصدم ريال مدريد

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:40 م
مدة غياب مارسيلو تصدم ريال مدريد
مارسيلو
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الفجر الرياضي
 
كشفت تقارير صحفية عن أن التشخيص المبدئي لإصابة  مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية ويغيب على إثرها لمدة 15 يومًا.


وتعرض مارسيلو إلى إصابة خلال مباراة ريال بيتيس في الدقيقة 27، والتي أقيمت أمس الأحد 18 فبراير، وحاول مارسيلو التحامل على نفسه وإكمال المباراة إلا أنه وقع مجدداًا بعدها بدقيقتين ليخرجه زيدان على الفور.


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مارسيلو سيجري المزيد من الفحوصات الطبية غدًا الثلاثاء، للتأكد من حجم إصابته وفترة غيابه عن الفريق، وإن كان سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 6 مارس المقبل.

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