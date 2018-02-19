معلومة تاريخية.. متى بدأ حفر قناة السويس؟

كانت قد أجريت في منتصف القرن التاسع عشر محاولات لبناء قناة السويس، حيث قام المهندس الفرنسي فرديناند دي ليسيبس بإقناع سعيد باشا لاستمرار عملية بناء القناة، ودعم البناء، وفي عام 1858 تمّ البدء بتشييد القناة، حيث أُسست قناة السويس العالمية للسفن، وتمّ تشغيلها لمدّة 99 عامًا لخدمة مصالح فرنسيةٍ ومصرية، وبعد هذه المدّة ستتولى الحكومة المصرية المسؤولية في السيطرة على القناة.





وفي الخامس والعشرين من شهر نيسان لعام 1859 بدأ البناء الرسمي لقناة السويس، وبتكلفة قدرها 100 مليون دولار، وافتتحت القناة بعد مرور عشر سنوات، أي في السابع عشر من تشرين الثاني لعام 1869.





وتمّ إنهاء بناء قناة السويس عام 1869م، حيث كانت أهمية القناة لربط نهر النيل بمصر، وكذلك ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، ويشار إلى أنّ التشييد الأول لموقع قناة السويس كان بين دلتا النيل والبحر الأحمر، ولكنّه أُهمل وتوقف البناء في القرن الثامن.





وفي عام 1700 قامت أولى المحاولات لإعادة بناء القناة، وكان هذا أثناء حملة نابليون بونابرت إلى مصر، وقد اعتقاد بأنّ بناء قناةٍ فرنسيةٍ تسيطر على السويس، وتسبب مشاكلاً تجاريةً للبريطانيين؛ وذلك لأنّهم سيلجؤون إلى دفع مستحقاتٍ لفرنسا كي يستخدموا القناة، أو أنّهم سيقومون بإرسال البضائع عبر اليابسة.





وفي عام 1799 بدأ العمل بخطة قناة نابليون، ولكنّ سوء القياسات بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر كانت مختلفةً إلى حدٍّ بعيد، وأعاق هذا الأمر عملية البناء، وبالتالي توقف بناء القناة.