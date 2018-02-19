20 لاعبا بقائمة الأسيوطي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق الأسيوطي سبورت، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري العام.





وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:

أحمد دعدور وشريف مدحت وعصام ثروت وأحمد سعيد أوكا وإسلام صيام وحمادة طلبة وإسحاق موليم ونبيل دونجا ومهند لاشين وشريف دابو ومحمد رزق وأحمد عفيفي وشهاب الدين أحمد وعمر عبد الواحد ونيو جفت وعمرسافيولا وشريف رضا ومحمود صلاح ومحمود أبو جودة وشلونجو.





وخرج من قائمة الفريق، كل من عمر بسام ومحمود خالد شيكا، بسبب الإصابة.



