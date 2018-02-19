"العناني" يتفقد معبدي الكرنك والأقصر ومقصورة الإسكندر وطريق الكباش

بدأ صباح اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والأستاذ محمد بدر، محافظ الأقصر، في جولة تفقدية لأعمال التطوير والترميم الجاريةفي عدد من المزارات والمواقع الأثرية، بمحافظة الأقصر، بمرافقة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك، والمشرف على مشروع طريق الكباش.

وكان معبد الكرنك أول محطة في الزيارة، حيث تم تفقد أعمال الخاصة بتمهيد الطرق داخله، وما يتبعها من تركيب لمشايات لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسمح لعجلات أصحاب الإعاقة بالتجول داخل أروقة المعبد بسهولة ويسر.

وأكد "العناني" خلال الجولة، أنه تم الانتهاء من تركيب كافة المشايات لذوي الاحياجات الخاصة بمتحف الأقصر، بينما تجري حاليًا أعمال التركيب على قدم وساق بمعابد الكرنك لسرعة الانتهاء منها، كما بدأت أيضا أعمال تركيب المشايات في معبد الأقصر.

ومن ناحيته قال مصطفى وزيري، إن الوزير أوصى خلال الجولة على ضرورة إزالة البلاطات الصغيرة بأرضيات معبد الكرنك، وتركيب غيرها بما يتماشى مع أرضية المعبد، وإنه لم ولن يتم استبدال أيًا من أرضيات المعبد الأثرية، وإنما تركيب بلاطات تتماشى مع الأرضية الأثرية الموجودة.

وأورد أنه تم أيضا تفقد أعمال الترميم الجارية بصالة "الأخ منو" بمعابد الكرنك، والتي يقوم بترميمها عدد من مرممي وزارة الآثار، دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية، مشيرًا إلى أن الوزير حرص في نهاية جولته بالمعبد على التقاط الصور التذكارية مع الزائرين.

كما تفقدا أعمال الترميم الجارية بمقصورة قدس الأقداس بمعبد الأقصر "مقصورة الإسكندر" والتي شملت إزالة السناج المتراكم على المقصورة والذي دام لمئات السنين لتظهر ما عليها من نقوش والألوان.

وفي نهاية الجولة، تم تفقد أعمال التطوير والحفائر الجارية بطريق الكباش، والمقرر افتتاحه في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد نجاح البعثة المصرية العاملة به في الكشف عن 4 تماثيل كباش، تظهر لأول مرة في أثناء أعمال البعثة المصرية هناك.