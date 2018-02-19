رئيس الوزراء الأردنى: العلاقات مع العراق تشكل عمقا استراتيجيا للبلدين

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى اليوم الاثنين، العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط الأردن والعراق، وأهمية تعزيز الجهود وتكاتفها لضمان وحدة وأمن واستقرار دول الإقليم، مشيرا إلى أن البلدين يشكلان عمقا استراتيجيا لبعضهما البعض.

جاء ذلك خلال لقاء الملقى مع وزير الداخلية العراقى قاسم الأعرجى والوفد المرافق وبحضور وزير الداخلية غالب الزعبى ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومنى والسفيرة العراقية فى عمان صفية السهيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الملقى إن معبر الكرامة-طريبيل الحدودى بين البلدين الذى تم إعادة افتتاحه قبل عدة اشهر يعد شريانا وعصبا رئيسا لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بينهما.

وشدد على أهمية استثماره وتطويره وتسهيل عمليات التبادل التجارى وتيسير حركة النقل عبر المعبر والسماح بوصول الشاحنات إلى وجهتها النهائية فى كلا البلدين حيث ستباشر الشاحنات الأردنية الراغبة بالدخول للأراضى العراقية.

وهنأ الملقى نظيره العراقى على الانتصارات التى حققها فى حربه على التنظيمات الإرهابية، معربا عن ثقته بقدرة العراق على العودة إلى سابق مجده من خلال تلاحم كافة أبناء الشعب العراقى وحرصهم الأكيد على حماية وطنهم.

من جانبه، أعرب الأعرجى عن شكر بلاده وتقديره لمواقف الأردن الداعمة للعراق وجهوده فى محاربة الإرهاب، مؤكدا أن العراق كافة أطيافه ومكوناته قد انتصر على الإرهاب وينطلق بصورة صحيحة نحو المستقبل.

وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين وزارتى الداخلية فى كلا البلدين لتأمين حماية الحدود من كافة أشكال التهريب، مؤكدا أن الطريق بين معبر طريبيل وبغداد آمنة، الأمر الذى سينعكس على تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، معربا عن تقديره للأردن لاحتضانه أبناء الجالية العراقية وللخدمات المقدمة لهم .