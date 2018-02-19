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وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر.. واحتياطي القمح يكفي لـ "مايو"

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:39 م
وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر.. واحتياطي القمح يكفي لـ مايو
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دعاء عبد الحليم
 
نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع أسعار السكر بعد أن أصبحت مصر تصدر السكر، عقب تطوير زراعة محصول البنجر الذي وصل إنتاج الفدان لـ 30 طن.

وقال الوزير خلال افتتاحه صوامع مطاحن بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، اليوم، إن الصوامع الجديدة التى تم افتتحها اليوم ستصل السعة التخزينية لها إلى 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بمعدل 4 صوامع داخل المطحن الجديد بمركز بنى مزار.

وأكد الوزير، على أن وزارة التموين تعاقدت من خلال الشركة القبضة للصناعات الغذائية مع الجانب الإيطالي في تنفيذ صوامع جديدة خلال المرحلة المقبلة خاص في المحافظات العالية فى زراعة القمح لإقامة صوامع جديدة تتماشى مع النظم العالمية للقضاء على الشون الترابية، موضحا أن معدل التخزين الاحتياطي من محصول القمح يكفى مصر حتى نهاية مايو المقبل ووصل إلى 5.7 مليون طن قبل البدء فى جمع واستلام المحصول الجديد من المزارعين. 
المزيد عن: مصر رفع أسعار السكر الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية
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