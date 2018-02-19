نجم ليفربول السابق يشكك في محمد صلاح

شكك جون بارنيس لاعب نادي ليفربول الأسبق في قدرة المصري محمد صلاح نجم الفريق حاليًا على مواصلة إحراز الأهداف بغزارة بعد وصوله لـ30 هدفًا من الريدز هذا الموسم.





وقال بارنيس لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لا أشعر بقدرة محمد صلاح على مواصلة هذا السجل التهديفي خلال عامين.. محمد صلاح ليس مهاجمًا صريحَا ولا أعتقد أنه من نوعية اللاعبين القادرين على مواصلة تسجيل العديد من الأهداف لفترة طويلة من الوقت".





وأضاف بارنيس: "ساديو ماني ورغم تسجيل الأخير هاتريك أمام بورتو، إلا أنه ليس باللاعب الهداف".







