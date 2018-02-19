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فيسيل تستعد للمشاركة في منافسات تزلج اختراق الضاحية

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:36 م
فيسيل تستعد للمشاركة في منافسات تزلج اختراق الضاحية
فيسيل
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وكالات
 
أعلن مسؤولو فريق التزلج الألماني، المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في كوريا الجنوبية (بيونج تشانج 2018)، اليوم الاثنين أن نيكول فيسيل، تعافت من التهاب الحنجرة وباتت لائقة للمشاركة في سباق السرعة للفرق ضمن منافسات تزلج اختراق الضاحية.

وتخوض فيسيل، حاملة برونزية سباق التتابع في أولمبياد سوتشي 2014 ، سباق السرعة للفرق بعد غد الأربعاء إلى جانب مواطنتها ساندرا رينجفالد.

ويمثل السباق فرصة ثمينة أمام البعثة الألمانية للفوز بميدالية في منافسات تزلج اختراق الضاحية ببيونج تشانج 2018.

وتعد فيسيل أبرز متزلجة ألمانية لكنها غابت عن جميع المنافسات السابقة ببيونج تشانج بسبب معاناتها من التهاب في الحلق منذ وصولها إلى كوريا الجنوبية، والذي تطور إلى التهاب في الحنجرة في ظل البرد الشديد خلال الأيام الأولى بالأولمبياد.

ومن المقرر أن تشارك فيسيل أيضا في سباق 30 كيلومترا الختامي يوم الأحد المقبل.
المزيد عن: كورة كرة فيسيل رياضة
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