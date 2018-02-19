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الخارجية الفرنسية تؤكد إلتزامها بالاتفاق النووي مع إيران

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:37 م
الخارجية الفرنسية تؤكد إلتزامها بالاتفاق النووي مع إيران
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أسماء العزب
 
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إلتزامها بالاتفاق النووي مع إيران، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

وأعربت الخارجية الفرنسية، عن القلق من البرنامج الصاروخي الإيراني، وأنشطة طهران في المنطقة.

وزادت التوترات بين إيران وفرنسا، حينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن على طهران أن تكون أقل عدوانية في المنطقة ويجب عليها توضيح برنامجها للصواريخ الباليستية.
المزيد عن: انشطة طهران المنطقة الخارجية الفرنسية البرنامج الصاروخي الإيراني الاتفاق النووي الإيراني
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