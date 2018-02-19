الخارجية الفرنسية تؤكد إلتزامها بالاتفاق النووي مع إيران

وأعربت الخارجية الفرنسية، عن القلق من البرنامج الصاروخي الإيراني، وأنشطة طهران في المنطقة.



وزادت التوترات بين إيران وفرنسا، حينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن على طهران أن تكون أقل عدوانية في المنطقة ويجب عليها توضيح برنامجها للصواريخ الباليستية.