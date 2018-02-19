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أمريكا تبلغ نهائي هوكي الجليد للسيدات في أولمبياد بيونج تشانج

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:25 م
أمريكا تبلغ نهائي هوكي الجليد للسيدات في أولمبياد بيونج تشانج
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وكالات
 
صعد المنتخب الأمريكي إلى نهائي منافسات هوكي الجليد للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونج تشانج، بعدما تغلب على فنلندا، بخماسية نظيفة، اليوم الإثنين، في الدور قبل النهائي.

وكان التأهل لنهائي هوكي الجليد للسيدات في الدورات الأولمبية، هو الثالث على التوالي للولايات المتحدة، علما بأنها خسرت في الدورتين الماضيتين أمام كندا، التي ربما تواجهها مجددا في نهائي النسخة الحالية، الخميس المقبل.

وتجمع المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين الفريق الكندي وفريق الرياضيين الروس.

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