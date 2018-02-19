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بالأسماء.. تأهل 7 طلاب من تعليم عسير لأولمبياد التاريخ

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:32 م
بالأسماء.. تأهل 7 طلاب من تعليم عسير لأولمبياد التاريخ
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الفجر السعودي
 
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تأهل سبعة طلاب للمرحلة الثانية من الأولمبياد الوطني للتاريخ على مستوى المملكة.

وقال مدير قسم البرامج العامة والتدريب بإدارة النشاط الطلابي فواز الربيعي: المسابقة تهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والتعرف على تاريخ المملكة والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري وترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتحفيز الطلاب للقراءة في تاريخ المملكة في المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والرياضية والحضارية. حسب صحيفة "سبق"

وأضاف: المرشحون هم: "محمد علي محمد الهايلي، محمد عبدالله جابر الشهراني، إسماعيل علي عايض القحطاني، تركي حسين هيف آل عاطف، عبدالعزيز محمد صالح العمري، تركي علي سعيد الشهراني، عبدالعزيز عبد الرحمن سعد آل حاتم".

وأردف: على المرشحين مراجعة قائدي المدارس لاستكمال الإجراءات، والتي على ضوئها يتم اعتماد مشاركتهم في المرحلة الثانية والنهائية.


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