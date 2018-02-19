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بالأسماء.. وزير الآثار يستقبل القيادات الجديدة

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:30 م
بالأسماء.. وزير الآثار يستقبل القيادات الجديدة
جانب من الاجتماع
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حسام زيدان
 
استقبل أمس الأحد، الدكتور خالد العناني وزير الآثار،  بمكتبه بمقر وزارة الآثار بالزمالك، الدفعة  الثانية من العاملين بالوزارة والصادر بشأنهم قرار التعيين بعدد من المناصب القيادية لمدة عام.

حرص العناني خلال اللقاء على تهنئتهم باستلام درجاتهم الوظيفية بالوزارة متمنيا لهم التوفيق في مناصبهم الجديدة، واشتمل القرار على تعيين  كل من صباح عبد الرازق في منصب مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والتي كانت مكلفة بالعمل في ذات المنصب منذ سبتمبر 2016، وحسين رفاعي عبد الغني ليتولى منصب مدير عام الشئون المالية والإدارية لقطاع المشروعات والمكلف بالقيام بأعمال ذات المنصب منذ عام 2013، عمرو محمد حامد ليتولى منصب مدير عام الشئون  المالية والإدارية لقطاع المتاحف والمكلف بالعمل بذات المسمى الوظيفي منذ ابريل 2016.

وأميرة على محفوظ لتتولى منصب  مدير عام الشئون المالية والإدارية  لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمكلفة العمل بذات المسمى منذ 2013، أماني زين العابدين ليتولى منصب مدير عام الشئون الهندسية لمشروعات المتاحف والمكلفة بالعمل بذات  المسمى منذ عام 2013 ومجدي منصور ليشغل منصب مدير عام صيانة وترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبرى، وقد جاء هذا القرار بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية والدورات التدريبية اللازمة. 

المزيد عن: وزير الاثار وزارة الآثار مصر خالد العناني المناصب القيادية لمدة عام الزمالك
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