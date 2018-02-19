رئيس الوزراء لـ"سيمنز": مسيرة تطوير البنية التحتية التي بدأتها مصر لم تنته بعد

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد شركة سيمنس الألمانية العالمية، برئاسة جو كايسر، رئيس الشركة، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للنقل والمواصلات.





وتناول الاجتماع، التعاون القائم بين مصر والشركة في عدة مجالات، حيث أثنى رئيس الشركة على الشراكة بين الجانبين، مثمناً ماقدمته مصر من تعاون وعلاقات عمل متميزة، أثمرت عن عدة مشروعات ضخمة تعد من العلامات البارزة، ليس فقط فيما يتعلق بالتعاون مع الشركة، ولكن أيضاً العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا بصفة عامة، مضيفاً أن شركته تتطلع إلى مزيد من التعاون والاستثمارات في مصر في عدة مجالات.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مسيرة تطوير البنية التحتية التي بدأتها مصر لم تنتهي بعد، وأنها تبدأ مرحلة جديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية لمشروعات كبرى وهامة موضحاً أن الدولة تسعى لتحديث وتطوير كافة الخدمات والبنية التحتية بما يتفق والمعايير الدولية، وأن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار شراكتها مع شركائها الأجانب على أسس الشفافية والتوازن والمصلحة المتبادلة.





وأعرب عن تطلع الدولة إلى تطوير الخدمات الفنية على الطرق السريعة بحيث تصل إلى أحدث المعايير العالمية من خلال وسائل تكنولوجية حديثة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بمجال التدريب، حيث أشار رئيس شركة سيمنس إلى مركز التدريب الجاري إنشاؤه والمنتظر افتتاحه في النصف الثاني من العام المالي الجاري، بهدف اعداد كوادر فنية قادرة على التعامل مع الوسائل التكنولولوجية الحديثة، موضحاً أنه يتم الاسراع بالتنفيذ استجابة لرغبة الجانب المصري.





وتناول الاجتماع سير مشروعات الطاقة التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً في مصر، فضلاً عن مقترحات مشروعات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تمت الإشارة الى امكانية توسع الشركة في تنفيذ مشروعات جديدة في مجال توليد الطاقة من الرياح.





وأثار رئيس الوزراء عدة مقترحات للتعاون في مجال السكك الحديدية، وخاصة إنشاء خطوط نقل قطارات كهربائية سريعة ، للربط مابين عدة مناطق على مستوى الجمهورية سواء مابين الصعيد والبحر الأحمر أو القاهرة.





كما تم بحث سبل استكمال الدراسات الجارية لتنفيذ عدد آخر من المشروعات فضلاً عن امكانية شراء جرارات جديدة لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية.





كذلك تمت الإشارة الى امكانية التعاون مع الشركة لتنفيذ مقترحات وزارة النقل لتطوير وتحديث برامج التدريب في معهد تدريب الوردان، بحيث يساهم بشكل أفضل في تقديم برامج تدريب على أعلى مستوى للعاملين في هيئة السكة الحديدية.





ولفت رئيس الشركة، إلى أن شركته ستوقع مذكرة تفاهم مع كل من جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، بقيمة 120 مليون دولار، تحصل عليها الجامعات الثلاث على برنامج إلكتروني للتدريب الفني، تستخدمه كبرى الشركات في العالم، بما يسمح بالتدريب وتقديم خدمات على أعلى مستوى.



