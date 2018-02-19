بالصور.. رئيس مدينة دسوق يتابع نظافة الشوارع والأحواض الزراعية

أجرى اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الإثنين، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل بجميع شوارع المدينة.



وتابع، مجمع المواقف وحركة سير السيارات والسرفيس والوقوف على سير العمل بالمجمع، وأعمال المشتل من نظافة الأحواض والزراعية ورفع الحشائش بها ونظافتها واستكمال طلاء سور السكة الحديد.



كما تفقد أعمال النظافة بالأحياء واستكمال ورفع القمامة ومتابعة سير العمل بالأحياء، وتواجد عمال النظافة بأماكنهم وخروج المعدات للعمل، وكلف الإدارة الهندسية بسرعة إحضار السن بشارع عبد العزيز البشتامي وسرعة العمل بالشوارع على رفع البيات وصفايات المطر الجديدة والرصف.