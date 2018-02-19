أهم أخبار مصر اليوم الاثنين 19- 2- 2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر أخبار مصر اليوم الاثنين الموافق 19-2- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث يبدأ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اعتبارًا من اليوم الإثنين، في نشر دراسة حديثة أعدها للإجابة عن السؤال الذي يطرحه الكثير من الساسة والباحثين، حول المسارات المتوقعة للآلاف من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بعد انهيار دولتهم المزعومة في سوريا والعراق.