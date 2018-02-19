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أهم أخبار مصر اليوم الاثنين 19- 2- 2018

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:27 م
أهم أخبار مصر اليوم الاثنين 19- 2- 2018
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر أخبار مصر اليوم الاثنين الموافق 19-2- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث يبدأ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اعتبارًا من اليوم الإثنين، في نشر دراسة حديثة أعدها للإجابة عن السؤال الذي يطرحه الكثير من الساسة والباحثين، حول المسارات المتوقعة للآلاف من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بعد انهيار دولتهم المزعومة في سوريا والعراق.

مرصد الأزهر يجيب.. أين ذهب مسلحو داعش بعد انهيار دولتهم؟

"إسكان النواب": القانون المقدم بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء "مخالف للدستور"

وزير الصحة من الصف: "كل أسبوع هنفتتح مستشفى"

الحكومة تحيل قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد للبرلمان

"إسماعيل" يلتقي وزيرة تجارة السويد لبحث سبل التعاون بين البلدين


المزيد عن: وزيرة تجارة السويد وزير الصحة مصر اليوم مرصد الأزهر قانون إنشاء الهيئة العليا تنمية الصعيد للبرلمان المهندس شريف إسماعيل القاهرة اليوم الحكومة إسكان النواب
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