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بدء الجلسة الخاصة لنظر الطعن على ترشح "موسى" للرئاسة

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:25 م
بدء الجلسة الخاصة لنظر الطعن على ترشح موسى للرئاسة
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عماد الحسيني
 
بدأت منذ قليل، الجلسة الخاصة للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.

وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعى حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
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