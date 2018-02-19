رسميا.. مصر تطلب مواجهة كولومبيا وديا

تمسك الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، بمواجهة المنتخب الكولومبي، خلال معسكر مايو المقبل استعدادًا لنهائيات كأس العالم.





وأبدى كوبر، رغبته لدى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في مواجهة المنتخب الكولومبي لاقترابه من مستوى المنتخب الأوراجوياني، والذي يتواجد ضمن مجموعته بكأس العالم.





وأرسل اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا للاتحاد الكولومبي، يطلب فيه إقامة مباراة ودية خلال شهر مايو المقبل وقبل بداية المونديال.





وكان الاتحاد المصري، وافق مسبقًا على مواجهة بلجيكا، خلال نفس المعسكر في إطار استعدادات الطرفين لنهائيات كأس العالم.





ويلعب المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الأولي رفقة كلًا والسعودية، وروسيا، والأوراجواي، في البطولة التي ستقام فعاليتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.