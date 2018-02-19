علواني: الأهلي عاد لتقاليده ومبادئه.. ونسعى لإحداث طفرة في جميع فروع القلعة الحمراء

أكدت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المارد الأحمر عاد لتقاليده ومبادئه خلال فترة مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف رانيا في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "نسعى لإحداث طفرة فى جميع فروع النادى الأهلي، ونطمح لتنفيذ برنامج عائلة الأهلي خلال الفترة المحددة".

وتابع: "شكلنا عدة لجان من بينها لجنة للمرأة، والمرأة سيكون لها دور كبير في الفترة المقبلة، وسعيدة بتمثيلي العنصر النسائي في مجلس إدارة الأهلي".