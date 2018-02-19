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شاهد.. مشرفو دار رعاية يمارسون الجنس مع اليتيمات (فيديو)

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:35 ص
شاهد.. مشرفو دار رعاية يمارسون الجنس مع اليتيمات (فيديو)
صورة أرشيفية
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الفجر
 
عرض الإعلامي وائل الإبراشى تقريرا مصورا عن تعرض نزلاء دار أيتام في الزقازيق للإهانة والتعذيب من قبل مسئولي الدار.

وقال كريم مصطفى البالغ من العمر 16 عاما خلال التقرير المصور المذاع في برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم": "هربت من إحدى دور رعاية الأيتام في الزقازيق، بعد فرض مسئولى الدار إتاوات على أطفال الدار وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يستطيع أحد منهم المطالبة بحقوقه".

وأضاف: "بعض مشرفى الدار يستغلون فتيات للعمل في ممارسة أعمال منافية للآداب، ويمارسون الجنس مع الفتيات اليتيمات داخل مكاتبهم".

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