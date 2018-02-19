مروان رجب: عاملوني بشكل غير لائق على الرغم من حصولي على العديد من الألقاب

أكد مروان رجب المدير الفني المستقيل لمنتخب مصر لكرة اليد، أنه عمل مع المنتخب لأربع سنوات وحصل على العديد من البطولات منها كأس العالم العسكري وبطولة إفريقيا في مصر، وعلى الرغم من هذه الإنجازات وغيرها لكن تعامل الاتحاد معه لم يكن بالشكل اللائق.

وقال رجب في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا": "تمت معاقبتي بالتحقق والغرامة ولم يتم مراعاة ما يمر به المنتخب من ظروف صعبة منها الإصابات وفترة الإعداد وهذه العقوبات منعتني من تدريب سموحة في الفترة الأخيرة".

وتابع: " تم كتابة تقرير ضدي وتوقيع غرامة 30 ألف جنيه.. حصلت على العديد من البطولات وساهمت في إنجازات لمنتخب اليد لم ينظر لها فقط لم يظهر إلا الإخفاق الأخير أمام تونس في نهائي إفريقيا.