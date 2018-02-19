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دليل تقليد قمر اللبنانية لكيم كارداشيان في جلسة تصوير شبه عارية (صور)

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:30 ص
دليل تقليد قمر اللبنانية لكيم كارداشيان في جلسة تصوير شبه عارية (صور)
قمر وكيم كارداشيان
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الفجر الفني
 
شاركت المطربة اللبنانية قمر، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

وظهرت قمر، خلال الصور وهي عارية الظهر، فيما عبر عدد كبير من متابعيها عن إعجابهم الشديد بالصور وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع، بينما استهجن آخرون الصورة.
 
وقام آخرون بتوجيه النقد اللاذع لها مؤكدين ان تقلد بشكل فاشل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. 


ويعرض "الفجر الفني" صورة كيم كاردشيان التي اتهم الجمهور قمر اللبنانية بتقليدها.
دليل تقليد قمر اللبنانية لكيم كارداشيان في جلسة تصوير شبه عارية (صور)
دليل تقليد قمر اللبنانية لكيم كارداشيان في جلسة تصوير شبه عارية (صور)
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