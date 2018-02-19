موعد مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الإثنين 19-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:58 ص
أحمد عصام
يلتقي فريق بتروجت، مع منافسه الزمالك، اليوم الإثنين 19-2-2018، في تمام الساعة 5 مساءً على ستاد السويس، في إطار منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم ي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما يحل
فريق بتروجت في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.
المزيد عن: موعد مباراة رياضة بتروجت القنوات الناقلة الزمالك الدوري المصري