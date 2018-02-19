ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الإثنين 19-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:58 ص
موعد مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الإثنين 19-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك
طباعة
أحمد عصام
 

يلتقي فريق بتروجت، مع منافسه الزمالك، اليوم الإثنين 19-2-2018، في تمام الساعة 5 مساءً على ستاد السويس، في إطار منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم ي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما يحل فريق بتروجت في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

المزيد عن: موعد مباراة رياضة بتروجت القنوات الناقلة الزمالك الدوري المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الإتحاد الإنجليزي
ويجان أثليتيك
-
x
21:55
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
21:30
-
لايبزيج
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
-
x
22:00
-
سبورتينج لشبونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:45
-
هيلاس فيرونا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الراسينغ البيضاوي
-
x
17:00
-
إتحاد طنجة
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
-
x
17:00
-
الزمالك
الأهلي
-
x
20:00
-
النصر
دوري أبطال آسيا
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
14:30
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الوحدة - الإمارات
-
x
16:50
-
الدحيل - قطر
الغرافة - قطر
-
x
17:00
-
تركتور سازي تبريز - إيران
الأهلي - السعودية
-
x
19:10
-
الجزيرة - الإمارات
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/19/2018 3:36:26 AM