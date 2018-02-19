موعد مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الإثنين 19-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق بتروجت، مع منافسه الزمالك، اليوم الإثنين 19-2-2018، في تمام الساعة 5 مساءً على ستاد السويس، في إطار منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم ي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما يحل فريق بتروجت في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.