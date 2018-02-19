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مدافع المنتخب السابق يكشف أسباب حسم الأهلي للقب الدوري مبكرا

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:53 ص
مدافع المنتخب السابق يكشف أسباب حسم الأهلي للقب الدوري مبكرا
الأهلي
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الفجر الرياضي
 

أكد هاني رمزي المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري السابق، أن النادي الأهلي حسم لقب الدوري مبكراً هذا الموسم بعد أن تصدر جدول المسابقة بفارق كبير من النقاط عن منافسيه.

 

وقال رمزي خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى، إن الاستقرار الفني والإداري جعل المارد الأحمر يتصدر جدول الدوري، مشيرا إلى أن خبرات لاعبي الفريق حسم اللقب.

 

وتابع رمزي أن المنافسة حالياً  بالدوري على المربع الذهبي، حيث يتصارع أكثر من نادي على تلك المراكز.

 

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