هاني رمزي يكشف تفاصيل مشواره الاحترافي

أكد هاني رمزي المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري السابق، أنه بدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بالأهلي وعمره 11 عاماً، ولعب للفريق الأول لمدة موسم ونصف، لينضم للمنتخب الوطني في كأس العالم 90.

وقال رمزي خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى: "رحلة الاحتراف بدأت عقب نهاية المونديال بنادي نيو شاتل السويسري والذي طلب إعارتي لمدة 6 أشهر 300 ألف دولار ولكن نجحت في إقناع مسؤلي النادي السويسري لضمي بعد ثلاثة أشهر فقط، ليتم شرائي من النادي الأهلي مقابل مليون و600 ألف دولار".

وتابع رمزي تصريحاته بأنه بعد تألقه مع الفريق السويسري انتقل إلى نادي كايزر سلاوتن الألماني مقابل 2 مليون ونصف دولار.