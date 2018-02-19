"حول قبر الملك" في ليلته الثانية كامل العدد بحضور رئيس مدينة فارسكور وقيادات الثقافة





يستمر عرض "حول قبر الملك" لفرقة فارسكور بدمياط في تحقيق جماهيرية كبيرة ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وحظت الليلة الثانية بحضور جماهيري كبير و بحضور السيد اللواء ياسر الحفناوي رئيس مركز ومدينة فارسكور و المهندس محمد عمر نائب رئيس المجلس و الناقد باسم عادل عضور لجنة التقييم من قبل الإدارة العامة للمسرح والفنان القدير محمد الشريف والكاتب والناقد المسرحي ناصر العزبي مدير فرع ثقافة دمياط ورؤساء مجالس ووحدات محلية مركز ومدينة فارسكور.





مسرحية "حول قبر الملك" تأليف عبده الحسينى ومن إخراج حسن النجار والذي يستمر لمدة سبعة أيام بالمجان ضمن خطة الموسم الثاني للمسرح للجمهور 2017 – 2018 ويدشن في ليلته العرض الليلة 27 من ليالي المسرح للجمهور.





يدور العرض حول السحر والخرافة فى عصور الظلام فى أوروبا وهذا العصر كان يتسم بوجود الساحرات ومحاكم التفتيش، معبراً عن سعادته لتكوين فريق جديد بفارسكور بعد توقف الفرقة عدة سنوات، خاصة وان النص يقدم لأول مرة على خشبة المسرح عن طريق ورشة عمل جماعية.





مسرحية "حول قبر الملك" تأليف عبده الحسيني، وإخراج حسن النجار بطولة طاهر أبو حطب ،علياء هاشم، محمد الشطورى، محمدالباز، محمد سعد، محمد شاهين، عماد مراد، محمد بديوي، قمر المساوى، محمد طارق، أسر الحرايري، خالد مراد، شروق الديب، محمود السقا، محمد موسي، نسمه الديب، محمد فعص، ندي فايد ، ديكور اسلام جمال، إضاءة حسن النجار، ماكياج خلود أبو العنين، دراما حركية إهداء كريم خليل، مساعدوا إخراج مازن الصعيدى ،احمد الفره، خالد محمد، إعداد موسيقى أحمد ضيف، جرافيك وبانفليت محمد العزبى، رضوى السعيد مسئول علاقات عامة وإعلام بقصر فارسكور.





يقدم العرض ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور والذي يضم أكثر من 100 مشروع مسرحي بمتوسط 1500 ليلة عرض تقدم بالمجان بكافة قرى ومحافظات مصر برعاية الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، و د. صبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح، مسئول الفرق المخرج السعيد منسي.







