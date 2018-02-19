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مواعيد عرض مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" على "CBC"

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:44 ص
مواعيد عرض مسلسل أنا شهيرة.. أنا الخائن على CBC
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بدأت قناة "CBC" الفضائية عرض مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، المأخوذ عن رواية من جزئين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، حيث يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، ويعاد في الثانية بعد منتصف الليل، والحادية عشر مساءً.

يعرض المسلسل أيضًا على قناة "سي بي سي دراما" من السبت للأربعاء في الحادية عشر مساءً، ويعاد في تمام الثامنة صباحًا والرابعة عصرًا.

يدور المسلسل حول قصة شهيرة الشابة المكافحة التي تعمل صيدلانية، وتمر بعدة صدمات في طفولتها إلا أن كل هذا ينتهي بوقوعها في الحب الذي يُكلل بالزواج، ومن خلال عين شهيرة نرى منظورها للعلاقة الزوجية، وكيف يمكن أن تتحول قصة حب إلى درس لن تنساه، وفي الناحية الأخرى يحكي رؤوف قصته من وجهة نظره. 

المسلسل من إخراج أحمد مدحت، وسيناريو وحوار نور  عبد المجيد ومن إنتاج هاني أسامة ومحمد حفظي.



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