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اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصري وجرين بافلوز الزامبي

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:36 ص
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصري وجرين بافلوز الزامبي
المصري البورسعيدي
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نيرة الجابري
 

يعقد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الفني لمباراة جرين بافالوز الزامبي والمصري، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء على ستاد نوكولوما بالعاصمة الزامبية لوساكا.

 

ومن المقرر أن يتواجد الكابتن وليد بدر المدير الإداري للفريق ممثلا عن المصري، حيث يدير الاجتماع مراقب المباراة الزيمبابوي ويلفريد تاتادزي موكونا، وذلك بحضور طاقم حكام غينيا الاستوائية المعين لإدارة المباراة بقيادة خواكين ايسونو ايانج حكم الساحة، ومعاونيه خوسيه أنطونيو ايكو وخوان اوباما مانجوي، والحكم الرابع ديوسدادو نزيبي.

 

ويتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة، وألوان "تيشرتات" الفريقين.

 

 

المزيد عن: رياضة جرين بافلوز الزامبي المصري الكونفيدرالية الإفريقية الاجتماع الفني الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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