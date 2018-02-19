اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصري وجرين بافلوز الزامبي

يعقد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الفني لمباراة جرين بافالوز الزامبي والمصري، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء على ستاد نوكولوما بالعاصمة الزامبية لوساكا.

ومن المقرر أن يتواجد الكابتن وليد بدر المدير الإداري للفريق ممثلا عن المصري، حيث يدير الاجتماع مراقب المباراة الزيمبابوي ويلفريد تاتادزي موكونا، وذلك بحضور طاقم حكام غينيا الاستوائية المعين لإدارة المباراة بقيادة خواكين ايسونو ايانج حكم الساحة، ومعاونيه خوسيه أنطونيو ايكو وخوان اوباما مانجوي، والحكم الرابع ديوسدادو نزيبي.

ويتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة، وألوان "تيشرتات" الفريقين.