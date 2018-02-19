تفاصيل زيارة وزير التعليم لمجمع المدارس اليابانية بالسويس (فيديو)

افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد حامد، محافظ السويس، واللواء محمد جاد، مدير الأمن، مدرستين جديدتين بالمحافظة، وهم مدرسة الشهيد سمير الجمل للتعليم الأساسى بحي عتاقة، ومدرسة الشهيد الرائد محمد على زين الدين للتعليم الأساسى بمدينة خليفة بن زايد للإسكان الاجتماعى بمنطقة الصفا بحى عتاقة، والتى تشمل 22 فصلاً ومقامة على مساحة 4000 متر مربع، وتكلف إنشاؤها 7.5 مليون جنيه لخدمة منطقة الصفا ومدينة الشيخ خليفة بن زايد والكبانون، ومن المنتظر أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسى المقبل.





وافتتح وزير التعليم والمحافظ يرافقهم عبدالحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة الشهيد سمير الجمل للتعليم الاساسى بحى عتاقة والتى تشمل 22 فصلاً ومقامة على مساحة 3500 متر مربع، وتكلفت 7 مليون جنيه، وتخدم مدينة الحرية والنهضة ومدينة المستشار عدلى منصور للاسكان الاجتماعى بحى عتاقة.





وأكد وزير التعليم أنه في سبتمبر المقبل سيتم فتح باب التقديم خلال الشهر الجاري للمعلمين والإداريين، مضيفاً أن اختيار الطلاب يخضع لمعايير خاصة وقواعد القبول للطلاب سوف يعلن في خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط والمالية لصرف ميزانية صيانة المدارس في وقت مبكر لدعم وصيانة المدارس المحتاجة، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة هو استخدام أساليب جديدة في التعليم بعيداً عن الحفظ والاسلوب التقليدي، مؤكدًا أنه سيتم القضاء تدريجياً على الدروس الخصوصية.





ووضع "شوقي" و"حامد" حجر الأساس لمجمع المدارس اليابانية على مساحة 12 ألف متر مربع.





وأكد وزير التعليم أن مجمع المدارس اليابانية الذي يقام بمدينة السلام 2 بحي عتاقة بمحافظة السويس ويشمل مدرستين بالنظام الياباني يعد المجمع الأول للمدارس اليابانية على مستوى الجمهورية.



