كريم حافظ: أخضع لعملية جراحية جديدة بعد أسبوعين.. وأعود للملاعب في أبريل

كشف كريم حافظ نجم منتخب مصر ولانس الفرنسي عن موعد عودته للملاعب بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب تعرضه لإصابة قوية في الكاحل خلال تدريبات فريقه.

وقال "حافظ" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " أشعر بتحسن كبير بعد إجرائي العملية الجراحية في الكاحل، وأحرص على التدريب في "الجيم" خلال الفترة الحالية للحفاظ على لياقتي البدنية".

وأضاف: " سوف أخضع لعملية جراحية جديدة بعد أسبوعين وذلك لإزالة "مسمارين" من الكاحل، وعقب العملية الجديدة سأبدأ برنامج التأهيل والذي سيستمر 5 أو 6 أسابيع، وإن شاء الله أعود للملاعب 10 أو 15 أبريل المقبل".

وأتم: " هدفي الرئيسي المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك الهدف".