ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كريم حافظ: أخضع لعملية جراحية جديدة بعد أسبوعين.. وأعود للملاعب في أبريل

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:28 ص
كريم حافظ: أخضع لعملية جراحية جديدة بعد أسبوعين.. وأعود للملاعب في أبريل
كريم حافظ
طباعة
علاء خليف
 

كشف كريم حافظ نجم منتخب مصر ولانس الفرنسي عن موعد عودته للملاعب بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب تعرضه لإصابة قوية في الكاحل خلال تدريبات فريقه.

 

وقال "حافظ" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " أشعر بتحسن كبير بعد إجرائي العملية الجراحية في الكاحل، وأحرص على التدريب في "الجيم" خلال الفترة الحالية للحفاظ على لياقتي البدنية".

 

وأضاف: " سوف أخضع لعملية جراحية جديدة بعد أسبوعين وذلك لإزالة "مسمارين" من الكاحل، وعقب العملية الجديدة سأبدأ برنامج التأهيل والذي سيستمر 5 أو 6 أسابيع، وإن شاء الله أعود للملاعب 10 أو 15 أبريل المقبل".

 

وأتم: " هدفي الرئيسي المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك الهدف".

 

المزيد عن: منتخب مصر لانس كريم حافظ رياضة الأخبار الرياضة أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الإتحاد الإنجليزي
ويجان أثليتيك
-
x
21:55
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
21:30
-
لايبزيج
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
-
x
22:00
-
سبورتينج لشبونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:45
-
هيلاس فيرونا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الراسينغ البيضاوي
-
x
17:00
-
إتحاد طنجة
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
-
x
17:00
-
الزمالك
الأهلي
-
x
20:00
-
النصر
دوري أبطال آسيا
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
14:30
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الوحدة - الإمارات
-
x
16:50
-
الدحيل - قطر
الغرافة - قطر
-
x
17:00
-
تركتور سازي تبريز - إيران
الأهلي - السعودية
-
x
19:10
-
الجزيرة - الإمارات
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/19/2018 3:36:26 AM