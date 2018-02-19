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مؤيد العجان: الوحدة رفض بيعي بشكل نهائي للزمالك

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:26 ص
مؤيد العجان: الوحدة رفض بيعي بشكل نهائي للزمالك
مؤيد العجان
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أحمد عصام
 

أكد مؤيد العجان لاعب نادي الزمالك، أن نادي الوحدة السوري رفض بيعه بشكل نهائي للقلعة البيضاء، وفضل إعارته لمدة موسمين للقلعة البيضاء.

 

وقال العجان في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "رغبتي حسمت إنتقالي لنادي الزمالك في بداية الموسم بعد إنتهاء فترة إعارتي مع نادي النفط في الصيف الماضي".

 

وأضاف: "أحلم بالإحتراف لنادي كبير في أورويا، واللاعبون السوريون سيحترفون بشكل مميز خلال بداية الموسم المقبل، وعمر السومه وعمر خربين والخطيب أفضل اللاعبين في سوريا خلال المواسم الماضية".

 

المزيد عن: مؤيد العجان رياضة الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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