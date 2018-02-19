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الاتحاد السعودي: نتابع معسكرات المنتخب ونستعد بقوة للمونديال

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:22 ص
الاتحاد السعودي: نتابع معسكرات المنتخب ونستعد بقوة للمونديال
منتخب السعودية
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ريهام عبد المحسن
 

تحدث محمد الشيخ المتحدث الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مبادرات جوائز السيارات أثناء مباريات الدوري، والتي تشجع الجمهور على حضور المباريات.

 

وقال الشيخ في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت" :"لولا هذه المبادرات لكان الدوري في مستوى منخفض وهناك منافسة قوية بين فرق المؤخرة التي تسعى للبقاء في الدوري".

 

واختتم الشيخ تصريحاته: "هناك لجنة تهدف لمتابعة معسكرات المنتخب وكل ما يخصه من أجل الاستعداد لكأس العالم ".

 

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