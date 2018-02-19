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العجان يتحدث عن تجربته مع الزمالك وعلاقته بإيهاب جلال

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:18 ص
العجان يتحدث عن تجربته مع الزمالك وعلاقته بإيهاب جلال
مؤيد العجان
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أحمد عصام
 

أكد مؤيد العجان لاعب نادي الزمالك، أنه سعيد بالفريق الأبيض، وعلاقته مميزة للغاية مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

 

وأضاف العجان في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "إيهاب جلال يعامل جميع اللاعبين بطريقة جيدة، وتعلمت منه بعض النقاط الفنية التي تطورت في مستواي".

 

وواصل: "بدأنا الموسم وهدفنا الفوز ببطولة الدوري المصري، ولكن تعرضنا لبعض النتائج السيئة في وسط الموسم، ونركز حاليا في إحراز بطولتي كأس مصر والكونفدرالية".

 

وتابع: "الزمالك يملك لاعبين مميزين وعلى مستوى عال، وهزيمة الإسماعيلي اليوم أعطتنا الثقة والطموح للحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري".

 

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