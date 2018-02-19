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وصلة رقص جديدة لفيفي عبده تشعل "تويتر" (فيديو)

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:13 ص
وصلة رقص جديدة لفيفي عبده تشعل تويتر (فيديو)
فيفي عبده
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الفجر الفني
 

شاركت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وظهرت عبده، خلال المقطع وهي تقدم وصلة رقص جديدة لجمهورها، الذي سارع البعض منهم في إبداء إعجابهم بالفيديو وقاموا بمشاركته على نطاق واسع. 



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