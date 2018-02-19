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حقيقة علاقة جينيفر أنيستون ببراد بيت بعد انفصالها عن جستن ثيرو

الإثنين 19/فبراير/2018 - 12:59 ص
حقيقة علاقة جينيفر أنيستون ببراد بيت بعد انفصالها عن جستن ثيرو
جينيفر أنيستون وبراد بيت
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أكدت وسائل إعلام غربية، أن نجمة هوليوود الشهيرة  جينيفر أنيستون ظلت على اتصال مع النجم براد بيت قرب إعلانها الانفصال عن جستن ثيرو

وأشارت نفس وسائل الإعلام إلى أن أنيستون وبيت لديهما أرقام بعضهما البعض إضافة إلى أنهما يتواصلان من وقت لآخر. 

يذكر أن بيت ترك أنيستون ليرتبط بالنجمة أنجلينا جولى فى 2005 لكنه انفصل عن جولى فى 2016.

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