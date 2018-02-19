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هاني زادة: ملف مستحقات اللاعبين السابقين "كابوس" يطارد مجلس الزمالك

الإثنين 19/فبراير/2018 - 12:57 ص
هاني زادة: ملف مستحقات اللاعبين السابقين كابوس يطارد مجلس الزمالك
هاني زادة
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علاء خليف
 

أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف مستحقات اللاعبين السابقين "كابوس" يطارد المجلس الحالي.

 

وقال "زادة" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " ملف مستحقات اللاعبين السابقين "كابوس" يطارد مجلس الزمالك، والملف يضم مستحقات 15 لاعبًا مصريًا وأجنبيًا منذ عهد ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق".

 

وأضاف: " نجحنا في إنهاء أزمات مستحقات معظم اللاعبين السابقين، وما يحزننا كثيرًا أننا نتحمل أخطاء مجلس عباس".

 

وتابع: " كريم الحسن لاعب الزمالك السابق لعب مع الفريق 10 دقائق فقط وحصل على حكم ضد الزمالك بالحصول على مبلغ مليون و450 ألف دولار من النادي، ونجحنا في تقليص المبلغ إلى 550 ألف دولار".

 

وأتم: " وجهنا الدعوة لكريم الحسن للحضور إلى القاهرة من أجل إنهاء أزمة مستحقاته، وذلك بسبب تجميد أرصدة الزمالك، وسيتم فتح حساب خاص للاعب يتم إيداع مستحقاته به".

 

المزيد عن: هاني زادة مستحقات اللاعبين مرتضى منصور رياضة الدوري العام الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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