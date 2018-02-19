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يوسف زيدان: "إحنا في خيبة حضارية"

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:56 ص
يوسف زيدان: إحنا في خيبة حضارية
يوسف زيدان
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هدى عبدالرازق
 
قال يوسف زيدان، المفكر، إننا إذا قمنا بمقارنة الوضع في مصر، والوضع لدى الدول الأخرى التي كانت مصر تسبقها منذ 50 عاما، سنجد أن هناك فرقا شاسعا.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، "لازم نعترف أننا في خيبة حضارية"، منوها بأن هذا التأخر ليس بسبب المؤامرة الصهيوأمريكية كما يروج البعض.

وأشار إلى أن الفكر العلماني والديني جزء من سبب التأخر الذي نعيشه.
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