يوسف زيدان: "إحنا في خيبة حضارية"



وأضاف "زيدان"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، "لازم نعترف أننا في خيبة حضارية"، منوها بأن هذا التأخر ليس بسبب المؤامرة الصهيوأمريكية كما يروج البعض.



وأشار إلى أن الفكر العلماني والديني جزء من سبب التأخر الذي نعيشه.



قال يوسف زيدان، المفكر، إننا إذا قمنا بمقارنة الوضع في مصر، والوضع لدى الدول الأخرى التي كانت مصر تسبقها منذ 50 عاما، سنجد أن هناك فرقا شاسعا.