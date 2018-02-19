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البنك الزراعي: هذه تفاصيل الشهادة التأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:34 ص
البنك الزراعي: هذه تفاصيل الشهادة التأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة
السيد القصير
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هدى عبدالرازق
 
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن حجم العمالة الموسمية والمؤقتة قد يصل إلى 10 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن وضع الدولة نظام تأميني لتلك الفئة يؤكد وجودهم في بؤرة اهتمام الدولة.

وأشار "القصير"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، إلى أن أي شخص من العمالة الموسمية يمكنه التوجه لأي فرع من فروع البنك الزراعي، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة، أو بنك الأهلي لتحرير شهادة تأمينية تبدأ أسعارها من 500 إلى 2500 جنيه لمدة 3 سنوات.

وأوضح أنه فور تحرير الشخص شهادة تأمينية بأي قيمة يكون قد حصل على وعاء إدخاري بفائدة 16%، فضلا عن أنه يكون قد تم التأمين عليه في حالة الإصابة، منوها بأنه في حالة تحرير شهادة بقيمة 500 جنيه وتوفى صاحبها خلال مدة الثلاث سنوات يحصل الورثة على 10 آلاف جنيه، وإذا توفي نتيجة حادث يحصل الورثة على 50 ألف جنيه، وتزداد قيمة التعويض كلما زادت قيمة الشهادة.
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