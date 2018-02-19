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مقدم مشروع قانون قرض من أجل الزواج: "عايزين نستر بناتنا"

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:46 ص
مقدم مشروع قانون قرض من أجل الزواج: عايزين نستر بناتنا
محمد عطا سليم
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كساب أحمد
 
قال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به من أجل إعطاء الشباب قروض للزواج هام للغاية ويحل الكثير من مشاكل المجتمع، لافتَا إلى أن الحد الأقصى للقرض المقترح 60 ألف جنيه، والأولوية في هذا القرض للفتيات، معقبًا: "عايزين نستر بناتنا".

وتابع "سليم"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أنه سيطالب بإنشاء صندوق لدعم زواج الشباب، مشيرًا إلى ضرورة إعادة فكر الوقف مرة أخرى، معقبًا: "جامعة كامبريدج واحد عاملها وقف بأكثر من مليار جنيه استرليني".

وأشار إلى أن أكثر أسباب التحرش في مصر هي عدم الزواج، لافتَا إلى أن هناك الكثير من الأشكال التي تنتج من عدم الزواج منها على سبيل المثال وجود 14 ألف دعوى لإثبات النسب العام الماضي.
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