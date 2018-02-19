نيفين القباج: صدور قانون لذوي الإعاقة أول خطوة نحو العدالة الاجتماعية



وأشار "القباج"، خلال حوارها بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنهم يستهدفون دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم، وتحسين قدراتهم، معتبرة أن صدور قانون لذوي الإعاقة أول خطوة نحو العدالة الاجتماعية.



قالت نيفين القباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج تكافل وكرامة، إن البرنامج غطى 5630 قرية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الدعم المقدم من البرنامج غطى 2 مليون أسرة.