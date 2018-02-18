محمد سعد "تحت الترابيزة" حصريا ولأول مرة على ART.. الليلة

تعرض قناة أفلام1ART الليلة في تمام الساعة الثامنة حصريا ولأول مرة على شاشات التليفزيون فيلم "تحت الترابيزة" بطولة محمد سعد، نيرمين الفقي، منة فضالي، حسن حسني وعزت أبو عوف.

الفيلم تأليف وليد يوسف وإخراج سميح النقاش ويدور في إطار كوميدي حول المحامي "عاصم سنجاري" الذي يتعرض لحادث، فيتحول إلى شخصية "حنكو" ويترافع عن عدد من الوزراء والشخصيات الهامة في قضايا فساد.

الفيلم يعاد عرضه غدا الساعة الواحدة ظهرا، ويوم الثلاثاء الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.