الخارجية الإيرانية: إسرائيل تتخذ العدوان سياسة لها وتتوغل يوميا في سوريا ولبنان

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إسرائيل تتخذ العدوان سياسة لها وهي مسؤولة عن أعمال الانتقام الجماعية ضد جيرانها والتوغل اليومي في كل من سوريا ولبنان.

وقال ظريف، خلال كلمته في مؤتمر الأمن في ميونخ اليوم الأحد 18 فبراير، إن "إسرائيل لطالما استعملت العدوانية كسياسية ضد الدول المجاورة لها فهي تتدخل يومياً في سوريا وفي لبنان، وحين تجرأ السوريون على إسقاط طائرة إسرائيلية، تصرفت إسرائيل وكأن كارثة قد حدثت".

وأضاف: "الكارثة الفعلية هي سياسية العدوانية، فمشكلة إسرائيل هي سياساتها العدوانية، ومهمتها هي الاحتلال".