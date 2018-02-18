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"الإحصاء": 75% من العاملين بالقطاع الخاص غير مشتركين فى التأمين الصحى

الأحد 18/فبراير/2018 - 02:00 م
الإحصاء: 75% من العاملين بالقطاع الخاص غير مشتركين فى التأمين الصحى
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كشفت بيانات بحث القوى العاملة، للربع الرابع والأخير من عام 2017، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة المشتركين "ذكور وإناث" فى التأمين الصحى من إجمالى عدد المشتغلين "15 سنة فأكثر"، خلال الفترة المشار إليها على مستوى الجمهورية، بلغ 40.7% مقابل 59.3% غير مؤمن عليهم "صحياً".

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي أن القطاع الحكومى أقل القطاعات التى يوجد بها مشتغلين غير مشتركين فى التأمين الصحى، وبلغت نسبتهم 3.6% فقط من إجمالى العاملين بالحكومة، فيما تواجد نحو 75% غير مشتركين فى التأمين الصحى من إجمالى المشتغلين بالقطاع الخاص، مقابل 25% فقط مؤمن عليهم "صحياً".

أما فى القطاع الاستثمارى فبلغت نسبة المشتركين فى التأمين الصحى من إجمالى العاملين بهذا القطاع، 68.8%، بينما بلغت نسبتهم فى القطاع العام 91.8%، فيما أشارت بيانات البحث أيضاً إلى ارتفاع عدد الإناث المشتركين فى التأمين الصحى عن الذكور بشكل عام على مستوى الجمهورية، بلغت نسبتهن 63.2% هن المشتركات فى خدمة التأمين الصحى من جملة المشتغلات بالدولة، مقابل 35.7% للذكور.

 وتمثلت القطاعات التى ارتفع بها عدد الإناث المشتركات فى التأمين الصحى عن الذكور من جملة العاملين بكل قطاع، فى القطاع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى، حيث بلغت نسبة الإناث المشتركات فى خدمة التأمين الصحى بالقطاع الحكومى 96.9% من بين جملة العاملات بالحكومة، مقابل 96.4% للذكور.

وفى القطاع الخاص بلغت النسبة 32% للإناث، مقابل 23.6% للذكورن أما فى القطاع الاستثمارى، فجاءت النسبة 73.8% للإناث، مقابل 68% للذكور من جملة العاملين بالقطاع، وفى القطاع العام، كان الحال عكس القطاعات السابقة، حيث ارتفع عدد الذكور المشتركين فى التأمين الصحى عن الإناث من بين جملة العاملين بالقطاع العام، حيث بلغت النسبة بين الإناث 87.1%، مقابل 92.4% للذكور.

 

 

 
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