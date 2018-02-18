"الحلفاوي" لـ محمد متولي: "الوداع يا ميتو يا جميل"

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان الراحل محمد متولي، الذي وافته المنية مساء أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة وتوفي في منزله بالهرم.









وكتب الحلفاوي، عبر "تويتر": "الوداع يا ميتو يا جميل.. مع الرحمة والمغفرة بإذن الله".









ورحل الفنان محمد متولي، مساء السبت، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة قلبية أصابته أثناء تواجده في منزله. ولد الفنان الراحل في شبين الكوم بالمنوفية في 11 مارس 1945، وانتقل للإقامة بالإسكندرية حيث التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات.