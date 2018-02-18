تأكيدا لـ"الفجر الرياضي".. أيمن أشرف ينضم لمنتخب مصر

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ضم أيمن أشرف ظهير أيسر فريق الأهلي، خلال معسكر مارس المقبل.





وسلم أشرف، جواز سفره لإيهاب لهيطة مدير المنتخب، لاستخراج تأشيرة "شيجن" الخاصة بالسفر للدول الأوروبية، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني بسويسرا.





ونشر "الفجر الرياضي" في 19 يناير تفاصيل مكالمات ضم أيمن أشرف لصفوف المنتخب الوطني، بناءً على رغبة الجهاز الفني لحل أزمة الدفاع والجبهة اليسرى خاصةً بعد استبعاد كريم حافظ للإصابة.





ويخوض المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا بدولة سويسرا خلال شهر مارس المقبل، يتخلله مباراتان وديتان أمام البرتغال، واليونان، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.





ما نشره الفجر الرياضي







