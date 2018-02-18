وكيل تعليم الفيوم يناقش التلاميذ بالفصول لمعرفة مستواهم العلمي (صور)

أجرى الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لمدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط العمل، حيث تابع مدرسة محمد معبد الابتدائية.



وتفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية وناقش الطلاب في المادة على السبورة، وحصة لغة إنجليزية، حث فيها التلاميذ على الجد والأجتهاد وحث المعلمين على ضرورة بذل الجهد والعطاء والإخلاص في العمل داخل الفصول الدراسية من أجل تحقيق نهضة تعليمية بالفيوم،وكذلك بث روح الولاء والإنتماء في نفوس التلاميذ.



وخلال متابعته للفصول الدراسية للصفوف الأولي من التعليم الإبتدائي أشاد بالمستوى العلمي للتلاميذ بعد مناقشتهم، وأشاد بانضباط دفاتر التحضير وتصحيح الكراسات للتلاميذ،ومنح 3 شهادات تقدير لمعلمات الصفوف الأولى، وذلك لتفوقهن في تدريس المادة والمستوى المتميز للتلاميذ وهم الأستاذة "مديحه رجب توفيق" والأستاذة "إيمان فرحات مصطفي"، والأستاذة "ليلي محمد عبد الجواد".



كما قدم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مقطوعة موسيقية أمام وكيل الوزارة بحصة الموسيقي فقرر وكيل الوزارة منح الأستاذة "منال أحمد عبد الحميد" معلمة موسيقي بالمدرسة شهادة تقدير.



كما تفقد وكيل الوزارة المبني الجديد بالمدرسة والتقي بالمقاول المسئول عن إنشاء المبني وسجل عدة ملاحظات لابد من الانتهاء منها قبل تسليم المبني، وقد استجاب المقاول لملاحظات وكيل الوزارة وأكد له أنه سينتهي منها فورًا وسيتم تسليم المبني للمدرسة خلال العام الدراسي القادم 20182019 م.



ونبه وكيل الوزارة على مدير إدارة المدرسة بعدم استلام المبني الجديد إلا بعد الانتهاء منه تمامًا واستلامه على أعلى مستوى.



وفي نهاية الزيارة نبه وكيل الوزارة على مدير المدرسة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية.