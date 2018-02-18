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إزالة تعديات على 50 ألف م2 من الأراضي الحكومية البيضاء بالطائف

الأحد 18/فبراير/2018 - 02:06 م
إزالة تعديات على 50 ألف م2 من الأراضي الحكومية البيضاء بالطائف
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الفجر السعودي
 
واصلت أمانة محافظة الطائف حملتها ضد لصوص الأراضي الحكومية؛ حيث أزالت الأمانة تعديات غير نظامية على أراضٍ حكومية بيضاء بعشيرة شمال الطائف، شملت 15 حوشاً و"بتر" وأسلاكاً شائكة، وخياماً، وغرفاً سكنية، وصنادق، وأشكالاً أخرى من التعديات أقامها معتدون؛ فيما باشرت آليات الأمانة ومراقبو مكتب الخدمات بعشيرة أعمال الإزالة بمشاركة اللجنة التنفيذية ولجنة التعديات بشمال الطائف وقوة أمنية.

وأوضحت أمانة الطائف، أن التعديات المُزالة بلغت أكثر من 50 ألف متر مربع أقيمت على أراضٍ حكومية بيضاء، في غير أوقات الدوام الرسمي لمراقبي الأمانة، وجرى ضبط الإحداثيات والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات للحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها؛ وذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وبيّنت الأمانة، أن أعمال متابعة التعديات وإزالتها يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وتوجيهات وتعاميم أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية، مع اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتكثيف الجولات الرقابية الميدانية؛ لا سيما وأن التعديات تعد حجر عثرة في عجلة التنمية والتطوير، وتسهم في إيجاد مواقع عشوائية يصعب تنظيمها والتعامل معها، وإيصال الخدمات لها لاحقاً.


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