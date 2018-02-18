مصر تتفق على توريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعى فى الربع الثانى من 2018

قال مصدران فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الأحد، إن مصر اتفقت مع إنجى الفرنسية على توريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعى المسال فى الربع الثانى من 2018.



وقالت مصادر تجارية، إن إيجاس رتبت تسلم خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال لصالح مصر فى الربع الثانى من 2018.



ومن المتوقع أن يتقلص احتياج مصر لاستيراد الغاز المسال هذا العام بعد بدء الإنتاج من عدة حقول غاز كبيرة ويسعى البلد لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية العام الحالى.



