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ليفربول يضاعف راتب محمد صلاح

الأحد 18/فبراير/2018 - 02:02 م
ليفربول يضاعف راتب محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي مكافأة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، بعد تألقهما بقوة منذ بداية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن إدارة ليفربول تخطط لتوقيع عقد جديد مع ماني، سيمدد إقامة اللاعب السنغالي بملعب أنفيلد لعامين إضافيين، علمًا بأن عقده الحالي سينتهي في صيف 2021، كما سيضاعف راتبه الأسبوعي الحالي المقدر بـ80 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أنه بمجرد توقيع ماني على العقد الجديد، فإن النادي الإنجليزي، سيتجه على الفور لنفس الخطوة مع محمد صلاح، بعقد جديد وشروط محسنة، علمًا بأن اللاعب المصري البالغ من العمر 25 عامًا عقده يمتد مع الليفر حتى صيف 2022.

يذكر أن انضم محمد صلاح لليفربول الصيف الماضي قادمًا من إيه إس روما الإيطالي، وتألق هذا الموسم مع فريق المدرب يورجن كلوب، حيث سجل حتى الآن 30 هدفًا خلال 36 مباراة بجميع المسابقات.

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