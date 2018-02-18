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تعرف على أخطر أنواع السموم القاتلة للإنسان

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:53 م
تعرف على أخطر أنواع السموم القاتلة للإنسان
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في مجال رواية الجريمة كانت قد برعت الكاتبة البريطانية "أجاثا كريستي"، وخاصة بأن زوجها كان صيدلي فكانت لديها خلفية كبيرة في هذا المجال وتكلمت روايتها على القتل بالسم، وكتبت أنواعًا من السم لم يعرف عنها الكثير شيء، فالسموم من أخطر انواع القتل في تاريخ البشرية:_

ونشرت وكالة "سبوتنيك" أنواع أشهر السموم على مر التاريخ، وهي:_

1- الزرنيخ:
هو الأكثر استخداما وشهرة ويدخل في تركيب كثير من المواد التي نستخدمها في حياتنا كالطلاء وورق الجدران وغيرها، وكمية كافية من الزرنيخ قد تؤدي غلى الموت مباشرة، إذ تعمل على خلخلة الجهاز العصبي ثم الغيبوبة والموت، والمعروف أن الملك جورج الثالث ملك بريطانيا قد تسمم بهذه المادة.

2- الخردل
يتميز غاز الخردل يتميز بلونه الأصفر ورائحة الثوم المرافقة له ويعتبر سما فتاكا، واستخدم في الحرب العالمية الأولى، ويتسبب هذا الغاز في حرق الرئتين ويمنع الشخص من التنفس.

3- السيانيد:
أحد أشهر السموم التي ارتبطت بعالم الجاسوسية، وكان كل عميل سري يحتفظ بحبة يدخل في تركيبها السيانيد، من أجل الانتحار قبل إلقاء القبض عليهم، ويتميز السيانيد بأنه ذو منشأ طبيعي، إذ يتشكل في بذور بعض النباتات كالتفاح والمشمش، كما استخدمه النازيون للتخلص من اليهود.

4- البولونيوم
ذاع صيته في القرن الواحد والعشرين، ويعد أكثر سمية من السيانيد بـ250 مرة، وهو عنصر مشع ويطلق جزئيات ألفا التي تتلف النسيج العضوي، ويعتقد أن جراما واحدا منه كاف لقتل 10 ملايين شخص بسبب تأثيره الإشعاعي.

5- السارين
استخدم كسلاح كيميائي في الحرب العالمية الثانية، وهو أشد خطورة من السيانيد بـ26 مرة، ويتسبب في تعطيل الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى الموت.
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