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ناجح إبراهيم: أفعال داعش تدل على غبائهم (فيديو)

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:59 م
ناجح إبراهيم: أفعال داعش تدل على غبائهم (فيديو)
المفكر الإسلامي إبراهيم ناجح
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هدى عبدالرازق
 
قال المفكر الإسلامي إبراهيم ناجح، إن تنظيم داعش جاء بثلاثة خروقات، وثلاث قياسات باطلة بنى عليها فتواه الشاذة.

وأووضح "ناجح"، خلال حواره مع فضائية "الناس"، أن من تلك القياسات قياس حكام المسلمين على جنكيز خان، وهو حاكم غازي وغادر، ويستبيح الناس، ويقتل الأطفال، مؤكدًا أن عناصر تنظيم داعش لا هم من ابناء النص، ولا من ابناء العصر.

وأضاف أن أفعال تنظيم داعش تدل على غبائهم، مستدلا بوصفهم للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ كلب الروم.
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